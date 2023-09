Veneto: assessore Dissesto idrogeologico, “verso fine lavori su torrente Illasi, intervento di primissimo rilievo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del Veneto, con una puntuale programmazione di opere in ogni area che, fatte le doverose valutazioni tecniche, presenti elementi di criticità. Lo ha dichiarato l'assessore al Dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottacin, commentando i lavori, che stanno volgendo al termine in questi giorni, sul torrente Illasi nei comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno e Zevio, in provincia di Verona. Si tratta di "lavori significativi – ha spiegato –, iniziati a febbraio dell'anno scorso, che sono stati curati dalle strutture regionali del Genio Civile e per i quali avevamo messo a disposizione un finanziamento di 2,5 milioni di euro". "Al fine di garantire una maggior efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua e nel contempo aumentarne la sicurezza – ha proseguito –, è stato previsto un generalizzato abbassamento medio del fondo di circa 1,5 metri con opere di sottomurazione e sottofondazione. Alla confluenza con il torrente Mezzane è stata realizzata una vasca di dissipazione e di raccolta dei depositi solidi, prevalentemente sabbioso limosi, con lo scopo di evitare l'interrimento dell'alveo di valle e favorire in tal modo la manutenzione ordinaria del corso d'acqua". "Nell'ambito di un'importante progettazione – ha aggiunto – sono state realizzate anche alcune briglie selettive, la posa di scogliere al piede delle arginature e risezionamenti arginali”. “Dunque – ha concluso – ancora un intervento di primissimo rilievo”. (Rev)