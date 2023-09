Carceri: Marotta (Avs), si convochi consiglio straordinario del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consiglio straordinario per studiare insieme e promuovere misure urgenti per affrontare le questioni legate agli istituti penitenziari di Roma e di tutto il Lazio. È la proposta del consigliere regionale del Lazio dell'Allenza verdi sinistra, Claudio Marotta. "Avanzerò la richiesta al Presidente del Consiglio, Antonio Aurigemma e alle forze rappresentate in consiglio regionale - spiega Marotta in una nota -. Ieri Viterbo e qualche giorno fa Frosinone, oggi a Roma al Regina Coeli: i casi di suicidi sono quasi all'ordine del giorno, come troppo frequenti sono i disordini nelle carceri di tutto il Paese. Sovraffollamento, mancanza di adeguato supporto sanitario e in modo particolare psicologico, carenza di personale di polizia penitenziaria, vetustà delle strutture e carenza di servizi al loro interno". (segue) (Com)