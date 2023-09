Carceri: Marotta (Avs), si convochi consiglio straordinario del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono solo alcuni dei problemi da affrontare e che impongono a tutte le forze politiche non solo una riflessione - prosegue Marotta -, ma l'onere di trovare soluzioni al più presto mettendo in campo finanziamenti e una strategia adeguata perché il carcere sia il luogo dove poter scontare la pena e allo stesso tempo intraprendere un percorso di rieducazione e riabilitazione sociale e culturale. La prossima settimana, insieme alla consigliera Emanuela Droghei, visiterò il carcere di Viterbo e quello di Frosinone, dove sono avvenuti gli episodi più recenti, a conferma dell'attenzione delle forze di opposizione sul tema. Mi auguro infine che tutte le forze in Consiglio accolgano la mia proposta e che abbia l'attenzione e la partecipazione che questo delicato argomento merita". (Com)