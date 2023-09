Sardegna: fuma nel bagno dell'aereo, a Olbia multa salata e black list per una giovane inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrà pagare una multa salata ed è stata inserita nella black list della compagnia Easy Jet una giovane passeggera inglese che sul volo da Bristol a Olbia si è chiusa nel bagno dell'aereo e si accesa una sigaretta. Si tratta del terzo episodio del genere in due settimane. Le assistenti di volo, appena il fumo ha cominciato a entrare in cabina, hanno bussato alla porta e la giovane, una volta uscita, ha protestato dicendo di aver pagato il biglietto e di aver quindo il diritto di fumare. Il comandante dell'aeromobile, a quel punto si è messo in contatto con la torre di controllo di Olbia, ha segnalato il “soggetto potenzialmente pericoloso” a bordo ed è stata prontamente allertata la polizia di frontiera aeromarittima. Allo sbarco, come si fa in questi casi, la ragazza è stata attesa e accompagnata dagli agenti in ufficio. (Rsc)