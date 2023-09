Qatar-Italia: Meloni a Doha per discutere di migranti, energia e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione nella lotta alla migrazione illegale, nel solco della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni tenuta il 23 luglio scorso a Roma, il partenariato energetico e le importanti opportunità di collaborazione per le imprese italiane, in particolare per Eni, che ha costituito una joint venture con l’omologa Qatar Energy. Sono stati questi i temi principali affrontati dalla delegazione italiana guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Secondo una nota di palazzo Chigi, Meloni e l’emiro Tamim hanno avuto approfonditi colloqui che si sono conclusi con una cena ufficiale. “L’incontro è stato l’occasione per rinsaldare le eccellenti relazioni bilaterali e il rapporto personale con il capo dello Stato del Qatar”, ha aggiunto palazzo Chigi. La visita è stata un’occasione per uno scambio di vedute sulle principali sfide nella regione ed è proseguita in un successivo incontro con il primo ministro e ministro degli Esteri dello Stato del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. La delegazione italiana ha visto la presenza, tra gli altri, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Da parte qatariota hanno preso parte agli incontri il ministro dell’Economia, Ali Bin al Kuwari, - invitato da Giorgetti in Italia per approfondire i temi del business nello sport, delle nuove tecnologie, delle infrastrutture e delle collaborazioni comuni –, l’amministratore delegato di Qatar Energy, Saad Sherida al Kaabi, e del Fondo sovrano per gli investimenti (Qia), Mansur bin Ebrahim al Mahmoud. (segue) (Res)