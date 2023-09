Qatar-Italia: Meloni a Doha per discutere di migranti, energia e investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di ritorno dal G20 in India, Meloni ha fatto tappa per una visita politica a Doha con l’obiettivo di avviare un legame anche personale con l’emiro, che più volte nell’ultimo periodo è stato in Italia. In Qatar, dove è stata riservata un’accoglienza molto calorosa, il presidente del Consiglio ha discusso con le controparti del fenomeno migratorio, dell’assistenza ai Paesi di transito e degli aiuti agli Stati da dove provengono i migranti, di Tunisia, dove la premier si è recata in visita nei mesi scorsi insieme a rappresentanti e colleghi europei e di Libia. Nei colloqui vi è stato spazio anche per affrontare la delicata situazione socio-economica e politica in Libano, dove l’Italia è impegnata sia all’interno della missione di interposizione dell’Onu Unifil che della missione militare bilaterale Mibil. Nel Paese dei cedri, inoltre, convergono gli interessi di Eni e Qatar Energy, partecipanti al consorzio operato da Total Energies per le prospezioni nel Blocco 9 dell’offshore libanese. A proposito della collaborazione tra Eni e Qatar Energy, si segnala che poco più di un anno fa la società di San Donato Milanese è stata selezionata come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North Field East (nfe), il più grande progetto al mondo di Gnl. Le prospettive di cooperazione non si limitano al Qatar, ma anche in Paesi terzi, oltre che all’export di gas naturale liquefatto, di cui il Paese arabo è il primo produttore. Nei colloqui, infine, è stato dato spazio alla collaborazione nei settori della difesa e agli investimenti anche in ambito immobiliare. Si è trattato di una visita ricca di contenuti che potrebbero avere dei seguiti in diversi ambiti nel prossimo futuro. (segue) (Res)