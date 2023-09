Qatar-Italia: Meloni a Doha per discutere di migranti, energia e investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati più aggiornati dell’Osservatorio economico della Farnesina, l’Italia è stata il settimo mercato di destinazione dell’export del Qatar nel periodo gennaio-giugno 2023, con una quota di mercato del 3,6 per cento, mentre l’Italia è il terzo fornitore del Qatar nel periodo gennaio-giugno 2023, con una quota del 6 per cento, primo Paese europeo prima di Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. L’interscambio commerciale nel periodo gennaio-aprile è stato a favore del Qatar, con un export pari a 1,22 miliardi per il Paese arabo e 539 milioni di euro per l’Italia. In cima alle esportazioni del Qatar in Italia vi sono: gas naturale e prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie. L’Italia esporta principalmente navi e imbarcazioni, armi e munizioni, aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. (Res)