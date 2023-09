Veneto: Zaia, Zilio uomo generoso e sensibile che ha dato speranza a bambini che soffrono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È venuto a mancare Virginio Zilio, uno dei promotori dell'associazione, poi divenuta fondazione, Città della Speranza, ente che ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni di cura e assistenza ai bambini, che lavora nella ricerca scientifica nell'ambito oncologico e altri rami della pediatria. "Esprimo il mio cordoglio - ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - per la scomparsa di Virginio Zilio che, dopo la morte del figlio Massimo a 12 anni, ha contribuito alla fondazione della Città della Speranza che da quasi 30 anni dona un prezioso contributo alla ricerca per la prevenzione e la cura delle malattie pediatriche. Una struttura importante per il Veneto che, grazie alla generosità e alla sensibilità di Zilio, continuerà a vivere dopo la sua morte per dare una speranza ai bambini che soffrono". "Grazie alla straordinaria forza del volontariato veneto e alle numerose realtà pubbliche e private, la Fondazione ha portato ad un livello di eccellenza la diagnostica e la ricerca scientifica, finanziando, tra l'altro, le cliniche di oncoematologia pediatrica di Padova, il pronto soccorso pediatrico di Vicenza, e l'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, il più grande centro di ricerca europeo sulle malattie infantili", ha concluso il presidente veneto. (Rev)