Municipio Roma VI: presidente, al via le carovane della sicurezza e del decoro alle Torri

- Si chiamerà "Le carovane della sicurezza e del decoro" l'iniziativa che si ripeterà ogni sabato nel Municipio Roma VI delle Torri. "Andremo nelle principali piazze di spaccio del municipio, dove anche il degrado è una delle cause di abbandono. Insieme ad Ama, Servizio giardini, Municipio e soprattutto tanti volontari dell'Associazione Torpiùbella, con molte donne e mamme, noi puliremo le aree verdi e le strade. A noi spetterà di ripristinare il decoro e riportare il bello laddove ora c'è il brutto, anche con l'aiuto di Ama e del Servizio giardini che taglieranno l'erba". Lo ha detto il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, ai microfoni della trasmissione "Gli inascoltabili" su radio New sound level. Lo riferisce una nota dell'emittente. "La cosa positiva è che, anche grazie all'ausilio delle forze dell'ordine, interromperemo le attività di spaccio per tutto il tempo che dureranno queste attività, quattro, cinque o sei ore - ha aggiunto -. Inizieremo da sabato 20, in via Santa Rita da Cascia, dove c'è il bocciodromo e l'area cani". (Com)