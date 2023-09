Bangladesh-Francia: visita Macron, firmati documenti cooperazione su infrastrutture e satelliti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’incontro con Macron, Hasina, parlando di un “giorno storico”, ha dichiarato che le relazioni bilaterali sono entrate in una “nuova dimensione” e ha auspicato che ciò possa dare un contributo alla stabilità e alla pace a livello regionale e globale. La premier ha parlato di un colloquio proficuo e aggiunto che da parte francese è stata espressa “soddisfazione” per gli sforzi del governo di Dacca “nella protezione dei diritti umani e fondamentali del suo popolo”. La visita del leader dell’Eliseo in Bangladesh, conclusasi con un’escursione sul fiume Turag, fa seguito a quelle di luglio in Nuova Caledonia, Vanuatu, Papua Nuova Guinea e Sri Lanka, volte a dare nuovo impulso alla strategia francese per l’Indo-Pacifico. (Inn)