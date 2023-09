Superbonus: M5s Lazio, Europa certifica il disastro del governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i consiglieri del M5s alla Regione Lazio "la battaglia ideologica del governo Meloni contro il superbonus sta producendo danni sempre più gravi". In una nota i consiglieri spiegano: "I dati della commissione Europea ci dicono che il Pil dell'Italia è calato dello 0,4 per cento su base annua, anche a causa del taglio degli incentivi edilizi e del superbonus. Oggi è l'Europa che certifica il disastro del governo, affermando testualmente che il venir meno degli incentivi straordinari e temporanei per l'edilizia decisi durante la pandemia, che hanno spinto l'attività delle costruzioni energicamente negli ultimi due anni, ha prodotto questo risultato. C'è un intero comparto produttivo in agonia che Giorgetti si rifiuta di ascoltare. A causa dei crediti incagliati, migliaia di imprese sono a rischio fallimento, ma il governo si gira dall'altra parte e continua la sua scellerata politica antieconomica, farcita da becera propaganda".(Com)