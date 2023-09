Belgio: Abdeslam chiede verdetto "giusto" per processo su attentati a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto del commando jihadista che nel novembre del 2015 attaccò Parigi, ha chiesto alla Corte d'assise un verdetto "giusto" al processo che lo vede coinvolto per gli attentati a Bruxelles nel 2016. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che il processo si svolge nella capitale del Belgio. "Le chiedo di essere giusta in quest'ultima decisione", ha detto Abdeslam alla presidente della corte. Nel giugno del 2022, l'ex terrorista è stato condannato all'ergastolo duro per gli attentati del 13 novembre 2015 che causarono 130 morti a Parigi. Il processo in corso a Bruxelles si è invece aperto nel dicembre dello scorso anno e vede imputati dieci uomini. (Frp)