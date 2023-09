Lombardia: da Regione 7 milioni per affrontare emergenza educativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione dei percorsi personalizzati, l'Ats si avvale delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (Asst) e degli Enti Erogatori, ossia Enti con adeguata esperienza e competenza nell'erogazione di servizi rivolti al target dell'Avviso. Sono destinatari del presente Avviso i preadolescenti, adolescenti e giovani, tra gli 11 e i 25 Anni residenti o domiciliati in Regione Lombardia - e, se minorenni, le loro famiglie - che manifestano una o più condizioni di disagio, quali ad esempio, disagio psicologico ed evolutivo (ad es. relazioni familiari problematiche, eventi di vita stressanti, disturbi alimentari, devianza e coinvolgimento in gruppi a rischio, rischio di dipendenza o abuso di alcool, droghe, gioco); isolamento sociale (ad es. scarsa capacità di adattamento, presenza di problemi psicologici e comportamentali, ritirati sociali, vittime di bullismo/cyberbullismo); abbandono scolastico (ad es. fallimenti scolastici/formativi); comportamenti a rischio, delinquenziali, antisociali. La dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa è pari a euro 7 milioni, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3 Inclusione Sociale, ESO4.11, Azione K.2, Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 05. Al 2023 la misura ha permesso di finanziare percorsi rivolti a 1558 adolescenti e giovani, dei quali il 53 per cento è rappresentato da uomini e il 47 per cento da donne. La fascia di età maggiormente coinvolta è quella degli adolescenti 13-17 anni (66 per cento dei destinatari), seguita dalla fascia di età 18-22 anni (29 per cento). I destinatari appartengono per il 30 per cento ad un nucleo familiare vulnerabile (monogenitoriale e/o a bassa intensità lavorativa). La misura ha assicurato notevoli risultati ai destinatari coinvolti nei percorsi, tra i quali aumento dell'autostima e rafforzamento dell'immagine di sé, acquisizione della consapevolezza delle proprie competenze e potenzialità, aumento della responsabilizzazione e dell'autonomia, costruzione della fiducia nelle proprie capacità di stabilire relazioni con i coetanei, rafforzamento delle competenze e miglioramento del rapporto e della comunicazione con le figure genitoriali. Dal punto di vista del sistema dei servizi, la misura ha garantito l'attivazione di un'offerta specificamente diretta ad intercettare una fascia di età non sufficientemente 'coperta' dai servizi territoriali e ad accompagnare le famiglie in una fase evolutiva del nucleo familiare spesso critica. Ulteriore elemento di forza della misura è rappresentato dall'attivazione di interventi eterogenei e multidisciplinari definiti a partire dall'esigenza dell'adolescente e perciò altamente personalizzabili e individualizzati, con il diretto e attivo coinvolgimento del nucleo familiare nella fase di progettazione e attuazione del percorso. Tramite l'attivazione e partecipazione di più figure professionali e di équipe multidisciplinari, l'intervento ha contribuito al rafforzamento delle collaborazioni territoriali tra diversi attori, per la condivisione di risorse e competenze utili all'erogazione di servizi rivolti ad adolescenti e giovani. (Com)