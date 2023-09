Scuola: un astuccio dell' A.C. Monza a oltre 1000 bimbi che iniziano la primaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1095 gli alunni monzesi che in questi giorni iniziano la scuola primaria e che per il quinto anno consecutivo troveranno sul banco l’astuccio biancorosso donato da AC Monza completo di materiale didattico e di cancelleria, insieme a un ‘messaggio di Benvenuto’. Un primo giorno di scuola a tinte biancorosse come ormai da tradizione, reso ancora più speciale per gli studenti della scuola Raiberti, che hanno ricevuto l’astuccio personalmente dal Sindaco Paolo Pilotto e dall’Amministratore Delegato e Vice Presidente Vicario AC Monza Adriano Galliani. La squadra cittadina, pronta ad affrontare la seconda stagione della storia in Serie A, conferma così la stretta collaborazione con il Comune attraverso percorsi educativi specifici con il mondo delle scuole monzesi, offrendo un supporto concreto per valorizzare la visibilità del mondo del calcio in chiave formativa. “L'Amministrazione Comunale condivide con le Istituzioni Scolastiche l’importante sfida educativa e formativa dell’avvio di un nuovo anno scolastico” – spiega il Sindaco Paolo Pilotto – All’interno di questo contesto è fondamentale poter contare su partner rilevanti come AC Monza nella promozione dei valori più genuini dello Sport fin dai primi passi sui banchi di scuola”. (segue) (Com)