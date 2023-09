Russia-Ucraina: Cremlino, Macron e Scholz non possono mediare nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno perso la loro opportunità di diventare mediatori tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al quotidiano "Izvestija". "È chiaro che sia Macron che Scholz vorrebbero almeno apparentemente contendersi il ruolo di mediatore, ma di fatto non hanno più questa opportunità, perché hanno perso la loro sovranità in tutta questa storia", ha detto Peskov, sottolineando che i due leader preferiscono seguire le decisioni di Washington. Il portavoce del Cremlino ha tuttavia aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin non ha mai escluso la possibilità di continuare il dialogo con i leader europei. (Rum)