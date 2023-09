Marocco: Actionaid, sul campo per assicurare sostegno necessario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente preoccupati per l'impatto devastante del terremoto, specialmente sulle donne e le ragazze che subiscono le maggiori conseguenze negative nelle emergenze umanitarie. La necessità immediata al momento è fornire ripari sicuri, cibo, acqua, beni di prima necessità e assistenza medica alle comunità colpite, e anche supporto psicosociale", afferma Lorenzo Eusepi, vice segretario generale di ActionAid Italia. L'area più colpita è la provincia di Al Haouz, epicentro del terremoto, seguita dalla provincia di Taroudant e dalle aree di Marrakech, Ouarzazate, Azilal e Chichaoua. Purtroppo il bilancio delle vittime è ancora provvisorio perché i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere molti villaggi montani. Molte delle aree colpite sono infatti villaggi di montagna difficilmente accessibili, con case costruite seguendo metodi tradizionali altamente vulnerabili ai terremoti. (segue) (Com)