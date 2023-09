Marocco: Actionaid, sul campo per assicurare sostegno necessario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contesto economico complicato. La situazione in Marocco è ulteriormente complicata dall'aumento dell'inflazione che, negli ultimi mesi, ha avuto un impatto significativo sui costi dei beni di prima necessità. I prodotti alimentari nei mercati marocchini sono diventati costosi quasi quanto nei supermercati francesi, ma il salario minimo marocchino è cinque volte inferiore. L'agricoltura, fondamentale per l'economia del paese, sta lottando con una cronica carenza di piogge, che sta ulteriormente facendo salire i prezzi alimentari. Il lavoro di ActionAid in Marocco. ActionAid è al fianco delle comunità marocchine con team operativi a Rabat e Tangeri, impegnati a proteggere i diritti delle persone più vulnerabili, in particolare donne, giovani e migranti. Le attività in Marocco si rivolgono a sostenere donne e ragazze, con particolare attenzione alle madri single e alle migranti collaborando con organizzazioni locali femministe per promuovere i diritti sociali, economici e politici. (Com)