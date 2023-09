Speciale energia: inquinamento quarta causa di malattia e morte nel mondo, sei milioni ogni anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050 “si possono raggiungere solo con azioni complesse e integrate, coniugando gli obiettivi ambientali-climatici con quelli di crescita economica” ha sottolineato Roberta Toffanin, esperta del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica. “In questa prospettiva, abbiamo inviato alla Commissione europea la proposta di aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che delinea la strategia italiana per una transizione delle infrastrutture energetiche concreta, sostenibile e realizzabile” ha aggiunto Toffanin. Si stima che se i livelli limite di inquinamento atmosferico nelle città europee fossero conformati alle linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità, si avrebbe un beneficio in termini di qualità della vita, misurabile, in alcuni casi, in quasi due anni di vita in più. L'inquinamento, il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile “dovrebbero essere punti prioritari nell'agenda di tutti” ha sostenuto la prof.ssa Marisa Bonsignore, presidente del Congresso Ers. Infatti, Elf ed Ers propongono particolare attenzione alla Direttiva Ue sulla qualità dell'aria che sarà votata al Parlamento Europeo il 13 settembre e al sostegno delle linee guida sui valori limite indicati dall'Oms in materia di aria pulita, proposta adottata dalla Commissione parlamentare europea per l'ambiente a giugno 2020. L'Ers “si impegna a garantire che i medici siano i maggiori sostenitori dell'aria pulita, poiché curano quotidianamente pazienti che potrebbero essere seriamente colpiti dall'impatto negativo dell'inquinamento atmosferico" ha specificato Carlos Robalo Cordeiro, presidente Ers. (Rem)