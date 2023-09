Speciale energia: Terna, assegnato a Prysmian contratto per fornitura cavi Adriatic Link

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, guidata da Giuseppina Di Foggia, ha assegnato a Prysmian, azienda leader nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, il contratto per la fornitura e la posa in opera dei cavi sottomarini e interrati dell'Adriatic Link, il collegamento Hvdc (corrente continua ad alta tensione) tra Abruzzo e Marche da 1000 Mw di potenza, lungo circa 250 km, di cui 210 km sottomarini. La fornitura dei sistemi in cavo – riferisce una nota – costituisce un ulteriore tassello nel veloce avanzamento di questa importante opera, da circa 1,3 miliardi di euro complessivi di investimento. "L'Adriatic Link riveste un'importanza strategica per l'integrazione delle fonti rinnovabili, contribuendo così al processo di decarbonizzazione del sistema energetico italiano. Il collegamento sottomarino permette inoltre di realizzare un'infrastruttura elettrica altamente sostenibile dal punto di vista ambientale e di impatto sul territorio", dichiara Giacomo Donnini, direttore Grandi progetti e Sviluppo internazionale di Terna. In particolare, la nuova infrastruttura consentirà di incrementare di circa 1000 Mw la capacità di scambio tra le zone Centro-Sud e Centro-Nord del Paese, aumentando la sicurezza, l'efficienza e la resilienza dell'intera rete elettrica di trasmissione nazionale. (Com)