Speciale energia: Generali Investments lancia Sosteneo per investimenti in infrastrutture sostenibili

- Generali Investments annuncia il lancio di Sosteneo Sgr Spa, joint venture strategica focalizzata su investimenti in equity in progetti infrastrutturali greenfield legati alla transizione energetica. Sosteneo – riferisce una nota – è una partnership tra Generali Investments holding ed executives di grande competenza nel settore dell'energia pulita e della gestione dei fondi con decenni di esperienza in questa asset class a livello globale: Umberto Tamburrino, Ivor Frischknecht, Chris Twomey e Chris Deves. Sosteneo amplia l'ecosistema di società di asset management di Generali Investments, arricchendo l'offerta complessiva nei real assets e rafforzando l'impegno nel fornire ai clienti l'accesso a competenze di investimento orientate ai criteri Esg. La transizione energetica e la crescente domanda di energia sostenibile richiedono un livello senza precedenti di investimenti globali dedicati allo sviluppo ed alla costruzione di nuove infrastrutture. Per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette, si prevede che saranno necessari 4,5 trilioni di dollari di investimenti l'anno, in tutto il mondo, dal 2023 al 2030, la maggior parte dei quali in Europa ed Asia Pacifico. Grazie a un mix di competenze e innovazione, Sosteneo intende offrire ai clienti l'accesso a questa opportunità di mercato tramite investimenti in equity a basso profilo di rischio per progetti infrastrutturali greenfield finalizzati alla produzione di energia pulita, come il solare e l'eolico, ed a permetterne l'utilizzo, come gli impianti di stoccaggio e le reti di trasmissione elettrica. (Com)