Speciale energia: Eni amplia il proprio ruolo nella cooperazione medica in Egitto

- Il ministro della Salute e della Popolazione egiziano Khaled Abdel Ghaffar ha incontrato Filippo Uberti, responsabile salute di Eni e segretario generale di Eni Foundation, per fare il punto sull’attuazione degli accordi congiunti di cooperazione tra le due parti. Lo ha annunciato il ministero della Salute egiziano in un comunicato stampa a margine della Conferenza mondiale su salute, popolazione e sviluppo 2023, che si è tenuta nella Nuova capitale amministrativa del Cairo dal 5 all'8 settembre. Nel corso dell'incontro è stato discusso quanto raggiunto nell'ambito dell'accordo tra il ministero ed Eni Foundation relativo alla creazione e alla fornitura di attrezzature del reparto grandi ustionati presso l'Ospedale Internazionale Al Salam nel governatorato di Port Said per adulti e bambini con una capacità di 12 posti letto, e alla formazione del personale dell'unità. Nel corso dell'incontro si è discusso anche di quanto è stato implementato nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra il ministero e Eni per sostenere il progetto di creazione di un centro di formazione per operatori sanitari nel Governatorato di Port Said, nell'ambito di una partnership a lungo termine con Eni. Il ministro ha apprezzato la volontà dell'azienda di consolidare le modalità di cooperazione con il ministero, con l'obiettivo di ottenere sostegno e progresso per il settore sanitario in Egitto, per fornire il miglior servizio e assistenza sanitaria ai cittadini. (Cae)