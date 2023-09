Speciale energia: Usa confermano il sequestro di 980 mila barili di petrolio iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha confermato per la prima volta il sequestro di un carico da 980 mila barili di petrolio greggio iraniano, lo scorso aprile. In una nota, il governo federale ha spiegato che le forniture inviate dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc) sono state sequestrate a bordo della petroliera Suez Rajan, battente bandiera delle Isole Marshall, che stava trasportando il carico ad un “cliente straniero” non specificato. Il 19 aprile scorso, Suez Rajan Limited si è dichiarata colpevole di cospirazione ai fini di aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, accettando di pagare una penale da 2,5 milioni di dollari. L’azienda Empire Navigation, proprietaria della petroliera su cui si trovava il carico, ha anche accettato di collaborare con le autorità, trasportando le forniture sequestrate negli Stati Uniti a spese proprie. (Was)