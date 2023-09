Speciale energia: Usa-India, Biden incontra Modi, ribadito impegno a collaborare nella difesa e nella transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi e Biden, prosegue la nota, hanno anche ribadito l’impegno a rafforzare e diversificare la cooperazione bilaterale nel campo della difesa, dedicando particolare attenzione al dominio spaziale e ai rischi derivanti dall’intelligenza artificiale, e hanno sottolineato la necessità di promuovere lo sviluppo dell’energia nucleare a scopi pacifici. Una misura che consentirebbe di “facilitare il raggiungimento dei nostri obiettivi climatici, accelerando la transizione energetica”. Particolare attenzione, su questo fronte, è stata dedicata all’importanza di decarbonizzare il comparto dei trasporti e alla creazione di piattaforme congiunte per investire in progetti legati allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e verdi. “Il premier Modi e il presidente Biden si sono impegnati a promuovere ulteriormente il coordinamento tra i due Paesi sul piano governativo, industriale e accademico, per realizzare gli ambiziosi obiettivi della partnership strategica tra Washington e Nuova Delhi”, si legge nel comunicato. (Was)