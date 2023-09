Speciale energia: G20, Meloni, Italia aspira a diventare un ponte tra Europa e Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia aspira a diventare un ponte tra Europa e Africa per promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi, rifiutando un approccio assertivo o paternalistico, per sostenere la sicurezza energetica delle Nazioni africane e mediterranee e rafforzare le esportazioni di energia verde. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della prima sessione dei lavori del G20, in corso a Nuova Delhi. La premier ha poi ricordato che il governo italiano sta lavorando per dare vita ad un ampio Piano di cooperazione e sviluppo che porta il nome di un grande italiano, Enrico Mattei, fondatore di Eni. "La sua 'formula' ebbe successo perché seppe coniugare l’esigenza di una Nazione come l’Italia di rendere sostenibile la sua crescita con quelle degli Stati partner di conoscere una stagione di sviluppo e progresso. Oggi la storia ci pone davanti le stesse esigenze", ha aggiunto Meloni. (Inn)