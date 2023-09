Sanità: OneSight EssilorLuxottica Foundation a Berlino per diritto alla vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta svolgendo a Berlino il consueto incontro tra le religioni mondiali promosso dalla comunità di Sant’Egidio. E' quanto si legge in una nota. Quest’anno il tema scelto è “L’audacia della pace”; uomini e donne di diverse religioni e culture si riuniscono per tre giorni per discutere e lavorare insieme verso un futuro di pace. Tra i partecipanti, oltre alle più importanti istituzioni internazionali che vanno da Frank-Walter Steinmeier e Olaf Scholz al presidente della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalò, fino al Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb ed al cardinale Matteo Zuppi, anche Anurag Hans, presidente della Onesight EssilorLuxottica Foundation, che ha portato all’attenzione della prestigiosa platea il tema della vista come diritto umano fondamentale. La OneSight EssilorLuxottica Foundation - continua la nota - è impegnata nel mondo nel favorire l’accesso a cure oculistiche di qualità, anche nelle zone più svantaggiate. Ad oggi, oltre 650 milioni di persone che vivono in zone rurali hanno avuto accesso a cure oculistiche, grazie alle 24.000 cliniche temporanee, e più di 63 milioni di persone provenienti da comunità svantaggiate hanno ricevuto un paio di occhiali da vista o da sole. La comunità di Sant’Egidio è partner strategico della Fondazione in Italia con l’iniziativa “Giornate della vista”, un progetto itinerante che porta il diritto alla vista alle persone fragili in diverse città. Consentire a tutti di vedere bene e realizzare appieno il proprio potenziale è alla base della mission della Fondazione. La miopia sta diventando una vera e propria epidemia mondiale che può portare conseguenze, anche gravi, per la salute degli occhi. Correggere la vista contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 10 delle Nazioni unite, incentrato sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze, poiché una buona vista consente alle persone di imparare, lavorare in sicurezza, aumentando la produttività e il potenziale di guadagno. La OneSight EssilorLuxottica Foundation - conclude la nota - lavora in sinergia con attori, pubblici, privati e Organizzazioni non governative per garantire il diritto alla vista a un numero sempre più elevato di persone nel mondo. (Com)