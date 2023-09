Napoli: sorpreso con la droga in piazza Garibaldi, arrestato dalla Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno notato mentre effettuava uno scambio denaro-involucro con due giovani e sono intervenuti. Nella scorsa serata gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 29enne gambiano per violazione della legge in materia di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si trovava in piazza Garibaldi quando è stato intercettato. I poliziotti, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti circa un grammo di cocaina, 8 involucri contenenti circa 2 grammi di eroina, un involucro contenente 0,50 grammi circa di anfetamine e 10 euro. Il 29enne è risultato irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia anche specifici. Inoltre, da accertamenti svolti dagli agenti, il 29enne è risultato anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 settembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali: è stato condannato alla pena di 1 anno 5 mesi e 27 giorni per reati in materia di stupefacenti. (Ren)