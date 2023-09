Giubileo: stangata per bus turistici al centro di Roma, costi calmierati in 8 parcheggi semiperiferici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una stangata a carico dei bus turistici che nell'anno giubilare vorranno arrivare e sostare nel centro storico della città. Il Comune di Roma, attraverso l'agenzia Roma servizi per la mobilità (Rsm), proporrà costi molto alti per i bus che vorranno parcheggiare nelle aree di sosta del centro. I prezzi saranno notevolmente più bassi nelle zone di parcheggio più periferiche. L'obiettivo è evitare ingorghi e creare decoro liberando il centro storico dai bus turistici. Al momento è ipotizzato un set di otto parcheggi, in aree periferiche e semiperiferiche: Anagnina, Laurentina, Olimpico Farnesina, Olimpico Tor di Quinto, San Paolo, Ponte Mammolo, via Cilicia e largo Micara, per un totale di 4,4 milioni di investimenti per la riqualificazione con risorse a valere sui fondi giubilari. Da lì i turisti poi potranno utilizzare i servizi del trasporto pubblico limitrofi. (segue) (Rer)