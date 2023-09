Giubileo: stangata per bus turistici al centro di Roma, costi calmierati in 8 parcheggi semiperiferici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia progettata si muove su due capisaldi. "Da un lato andremo ad attrezzare meglio, con i fondi del Giubileo, gli attuali parcheggi di scambio per i bus turistici in zone periferiche e semiperiferiche - ha spiegato la presidente di Rsm -. Dall'altro lato c'è un tema che va regolato, con provvedimento ad hoc, ma è stato deciso: si vuole utilizzare le tariffe facendo in modo che l'entrata nell'area centrale, pregiata come spazio pubblico, sia molto costosa, viceversa la sosta nell'area di scambio più periferica abbia un costo molto basso per favorire la convenienza economica. In questo momento l'attuale prezzo non è tale da favorire questa logica". (segue) (Rer)