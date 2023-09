Pa: Zangrillo, programma ambizioso per rinnovarla, serve collaborazione con territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pubblica amministrazione ha bisogno di modernizzarsi e di rendere le persone che ne fanno parte consapevoli del loro ruolo, che è quello di garantire servizi efficienti a cittadini e imprese. Così ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a Genova al convegno "Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori". “Abbiamo un programma ambizioso per innovare la Pa – ha proseguito il ministro –, che vogliamo realizzare insieme ai territori: lo spirito di ‘Facciamo semplice l'Italia’ è infatti quello di resistere alla tentazione di essere autoreferenziali e di fare tutto a Roma, condividendo invece i vari passaggi con chi è impegnato sul territorio”. La collaborazione, ha aggiunto Zangrillo, “è importante anche nel campo del Pnrr, che nella sua applicazione dipende in gran parte dagli enti locali e nel quale il dialogo tra le varie parti della Pa ricopre un ruolo fondamentale”. (segue) (Rin)