Pa: Zangrillo, programma ambizioso per rinnovarla, serve collaborazione con territori (2)

- “Oggi parliamo di semplificare una pubblica amministrazione che è motore essenziale per la competitività del Paese”, ha evidenziato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Credo che lo sforzo che sta facendo il ministro Paolo Zangrillo, e lo slogan ‘Facciamo semplice l'Italia’, sia perfettamente coerente non solo con quello che serve al Paese in generale, ma anche con quello che serve nel momento che stiamo vivendo: le pratiche che riguardano gli investimenti del Pnrr, che sono tantissime, quelle legate alla nuova programmazione dei fondi europei e quelle che riguardano le imprese, anch'esse numerosissime, dipendono tutte dalla capacità della pubblica amministrazione di dare risposte e di darle in tempi brevi”. “Credo che questo sia un obiettivo congiunto del governo, delle amministrazioni regionali e comunali, insomma di tutta la macchina della pubblica amministrazione. Dobbiamo semplificare i rapporti tra enti – ha concluso – e dobbiamo semplificare i rapporti tra gli enti e le imprese, che sono le realtà che producono la ricchezza del Paese: credo che questa giornata sia utile per proseguire questo percorso da cui dipende molto del futuro dell'Italia”. (segue) (Rin)