Pa: Zangrillo, programma ambizioso per rinnovarla, serve collaborazione con territori (3)

- “Semplificazione e trasparenza devono essere le parole chiave per la pubblica amministrazione”, ha rimarcato il sindaco di Genova Marco Bucci. “Tra i compiti più importanti della pubblica amministrazione – ha continuato – quello di fare da collante tra i grandi piani di sviluppo di una città e di una regione, tra gli investitori che vogliono trovare sbocchi per i loro capitali e i nostri imprenditori che hanno idee da sviluppare. Ma non solo, la semplificazione deve riguardare anche le persone, in modo da velocizzare e rendere più agevole qualsiasi attività per i cittadini”. “Siamo di fronte alla sfida del Pnrr, un'occasione unica che non possiamo fallire. Attraverso una semplificazione dei processi possiamo garantire di arrivare fino in fondo in tutti i progetti in modo rapido ed efficace”. (Rin)