Sanità: Calenda, no in piazza con il Pd, lavoriamo in Parlamento

19 luglio 2021

- “Noi la piattaforma la abbiamo già per usare dieci miliardi sulla sanità, tra cui due per rimborsare gli interventi del servizio sanitario nazionale e otto per rafforzare il personale. Andare in piazza per qualunque cosa non lo condividiamo né come approccio né come metodologia”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Genova, in riferimento alla chiamata a scendere in piazza della segretaria del Pd Schlein per chiedere al governo politiche differenti anche in tema di sanità pubblica. “Questa nostra proposta – ha spiegato – verrà discussa domani al livello tecnico da Azione con esponenti Pd, l’ho inviata a Meloni, però noi lavoriamo in Parlamento, perché siamo forze parlamentari e, come Elly Schlein sa molto bene, andare in piazza per qualunque cosa non lo condividiamo né come approccio né come metodologia”. (Rin)