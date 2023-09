Regno Unito: presunta spia della Cina in Parlamento afferma la sua innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presunta spia della Cina che lavorava nel Parlamento del Regno Unito come assistente e che è stata arrestata lo scorso marzo si è dichiarata "completamente innocente". In una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati, l'uomo, di cui non è noto il nome, ha dichiarato che è “fondamentale” che si sappia che è “completamente innocente". "Nella mia carriera ho sempre cercato di avvertire gli altri sulle minacce presentate dal Partito comunista cinese", ha spiegato l’ex assistente parlamentare. "Essere una spia per la Cina sarebbe contrario a tutto ciò che rappresento", ha aggiunto l’ex funzionario britannico. La notizia del suo arresto, ai sensi della legge sui segreti ufficiali, ha portato il primo ministro, Rishi Sunak, a confrontarsi al vertice del G20 in India con il suo omologo cinese, Li Qiang, per l'interferenza "inaccettabile" nella democrazia del Regno Unito. (Rel)