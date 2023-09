Sicurezza: Salvini, in prossimo Cdm il nuovo codice della strada, ‘mazzate’ per chi sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al prossimo Consiglio dei ministri porteremo la stesura definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale, il nuovo codice della strada, che prevede prevenzione, educazione, controlli, ma anche sanzioni e ‘mazzate’ per chi sbaglia. Anche con il ritiro della patente anche in via definitiva per i fatti più gravi”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa sulla conclusione dell’iniziativa “Om the road” sulla sicurezza stradale. “L'obiettivo del mio ministero è ridurre il numero di morti sulle strade italiane. Tremila morti ogni anno è una strage inaccettabile”, ha sottolineato. “Per i neopatentati, pensiamo ai morti delle ultime ore, almeno per i primi anni di patente - ha spiegato - abbiamo previsto l'impossibilità di guidare auto di grossa cilindrata. Aggiungiamo sanzioni più pesanti per chi viene trovato a guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, l'uso del telefonino verrà sanzionato ed è fondamentale anche l'educazione a scuola”. (Rem)