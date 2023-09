Ue: Lupi, Italia protagonista per una Europa di crescita e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "L’Europa è fondamentale per lo sviluppo, abbiamo spesso ripetuto che in un’unione di 27 Paesi non ci si salva da soli. Ma dobbiamo credere a un’Europa della crescita e dello sviluppo, non a quella del rigore e della burocrazia come sta dimostrando il caso Ita. Per questo l’Italia vuole essere protagonista in Europa, per cambiare il Patto di stabilità, e per una legge di Bilancio fatta dal nostro Parlamento che concentri le risorse e che sostenga famiglie e imprese". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)