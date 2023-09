11 settembre: Meloni, impegno contro fondamentalismo islamico e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11settembre del 2001 "non rappresenta solo una data che devastò il cuore degli Stati Uniti d'America. Quel giorno ad essere colpito fu l'intero Occidente e, con esso, i valori fondanti della nostra libera civiltà, della nostra storia e della nostra cultura". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aggiunge: "A distanza di 22 anni da quei terribili attacchi terroristici, il nostro pensiero e le nostre preghiere sono rivolte alle vittime innocenti, insieme a un abbraccio che rivolgiamo ai familiari e ai cari. Nell'onorare la loro memoria, rinnoviamo oggi, come allora, il nostro impegno nella lotta al fondamentalismo islamico e a ogni forma di terrorismo. Per non dimenticare". (Rin)