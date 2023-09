Sicurezza: Salvini, su ciclabili ne parlerò con Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho detto al sindaco Sala che lo aspetto quando vuole per parlare di Olimpiadi, per parlare di metropolitane e per parlare di biciclette. Io adoro andare in bicicletta laddove ci sono spazio e sicurezza, fare le piste ciclabili anche laddove le situazioni sono complicate può essere un rischio per tutti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa sulla conclusione dell’iniziativa “On the road” sulla sicurezza stradale. “Io nel codice della strada nuovo metto una distanza minima oltre la quale l'automobilista non può superare", ha spiegato il ministro sottolineando, però, che "Milano è una città straordinaria, la più bella del mondo, la mia, alla quale sono legato, ma è una città piccola, è stretta non ha i vialoni di Parigi o le ciclovie del Trentino, ne parlerò con il sindaco perché le vite vanno al di là del colore politico”. (Rem)