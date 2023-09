Farnesina: Tajani, un piacere inaugurare 54mo corso preparazione carriera diplomatica Sioi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inaugurato il nuovo corso della Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi). Lo ha reso noto su X (ex Twitter) lo stesso titolare della Farnesina. “Ho avuto il piacere di inaugurare il 54mo corso di preparazione alla carriera diplomatica presso Sioi, dedicato a Franco Frattini. Giovani aspiranti diplomatici che avranno l’onore di servire la patria nel mondo. In bocca al lupo a tutte e tutti”, si legge nel messaggio di Tajani. (Res)