Germania: Commissione Ue, contrazione Pil dello 0,4 per cento nel 2023

- Il Pil della Germania subirà nel 2023 una contrazione dello 0,4 per cento e tornerà a crescere dell'1,1 per cento nel 2024. Nell'anno in corso, il tasso di inflazione si attesterà al 6,4 per cento per poi scendere al 2,8 per cento nel prossimo. È quanto prevede la Commissione europea nelle stime sull'andamento dell'economia dell'Ue, in cui ha corretto in negativo i dati sul prodotto interno lordo tedesco. In precedenza, il risultato per il 2023 era un +0,2 per cento, mentre quello per il 2024 era all'1,3 per cento. Il tasso di inflazione è stato invece rivisto in ribasso dal 6,8 per cento nell'anno corrente e in rialzo dal 2,7 per cento nel successivo. Come evidenzia il quotidiano “Handelsblatt”, la Germania è “il fanalino di coda” tra tutti gli Stati membri, poiché “nessun altro” tra i Paesi di maggiori dimensioni registrerà una crescita negativa nel 2023. Per la Commissione europea, la ragione della crisi dell'economia tedesca è nella diminuzione dei salari reali, che crescono più lentamente dei prezzi, frenando i consumi privati. Inoltre, la debolezza della domanda estera ha provocato un rallentamento delle esportazioni. A differenza delle precedenti congiunture negative, la Germania non potrà riprendersi grazie all'export In particolare, un importante mercato di destinazione per le aziende tedesche come la Cina deve far fronte al rallentamento della propria economia. Allo stesso tempo, alla crisi tedesca contribuisce un settore dell'edilizia in affanno a causa dell'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea (Bce). Vi è poi il declino della fiducia nel comparto manifatturiero, “particolarmente pronunciato nelle industrie ad alta intensità energetica”. (Geb)