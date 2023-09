Italia: Gentiloni, situazione economica in linea con media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha detto che le previsioni economiche per l'Italia, anche se riviste al ribasso, non devono far preoccupare eccessivamente, perché in linea con gli altri Paesi europei o con la media Ue. "Come avete visto, le previsioni per la crescita dell'Italia sono più o meno in linea con quelle dell'eurozona e dell'Ue, forse leggermente meglio della media Ue. L'interpretazione, per l'Italia, non è particolarmente negativa, perché fanno parte di un contesto che riguarda l'insieme dei Paesi europei", ha detto il commissario rispondendo a una domanda sulla situazione economica italiana nel corso della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche estive, a Bruxelles. "Le cause del rallentamento dell'Italia sono diverse", ha poi proseguito Gentiloni. "La prima è il calo dei consumi interni, che riguarda tutti i Paesi. La seconda, che riguarda l'Italia in modo particolare, ma ancora di più la Germania, la difficoltà dell'industria e la contemporanea difficoltà nei mercati dell'export globale. In terzo luogo, la stretta monetaria, che influisce sulla crescita di tutti i Paesi, ha un ruolo particolare in un Paese che dipende molto dal finanziamento delle banche in economia, più degli altri Paesi Ue", ha poi aggiunto. "Infine, l'eliminazione di misure straordinarie di sostegno all'energia o l'economia prese durante il Covid, possono contribuire al rallentamento, che non è particolare solo dell'Italia, ma coinvolge diversi Paesi. Ho fiducia che l'economia Italiana possa reagire positivamente, coma ha mostrato in tante occasioni", ha concluso. (Beb)