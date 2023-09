Messico-Cile: Lopez Obrador, Allende il dirigente straniero che ho ammirato di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Cile, Salvador Allende, vittima del colpo di stato compiuto esattamente 50 anni fa, era "una persona buona", caduta vittima di "canaglie". Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ospite nella serata di domenica dell'omologo cileno, Gabriel Boric, presso il palazzo presidenziale de La Moneda, scenario degli scontri che portarono all'ascesa del generale Augusto Pinochet. La notizia del colpo di Stato, l'11 settembre del 1973, si produsse quando Lopez Obrador era all'università. "Mi colpì molto. Allende, che ancora governo tramite il suo esempio, è il dirigente straniero che ammiro di più. Quello che mi evoca più sentimenti", ha detto il presidente messicano. "È stato un umanista, un uomo buono, vittima di canaglie. Parlando di Allende, si diceva in quel tempo che 'essere giovani e non rivoluzionari' fosse una contraddizione, ma essere rivoluzionario non significa necessariamente imbracciare le armi. Allende ha scelto un percorso differente", ha sottolineato. (segue) (Abu)