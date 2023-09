Messico-Cile: Lopez Obrador, Allende il dirigente straniero che ho ammirato di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha da parte sua ringraziato il Messico per l'asilo concesso a circa 3000 cittadini in fuga dal Paese, a seguito del golpe, e ringraziato il collega messicano per aver scelto il Cile come una delle tappe del suo unico viaggio in Sud America da presidente. "Il presidente Lopez Obrador non è uso fare questi viaggi e per queso mi onora profondamente che si sia deciso ad accompagnarci in questo giorno così simbolico per noi", ha detto Boric. "Le storie dei nostri Paesi sono allacciate, tenute assieme da gesti di generosità del passato, ma anche da presente e futuro, in materie economiche, scientifiche, tecnologiche, educative e culturali", ha aggiunto. (segue) (Abu)