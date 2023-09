Messico-Cile: Lopez Obrador, Allende il dirigente straniero che ho ammirato di più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador è stato il primo presidente ad arrivare in Cile, ospite del 50mo anniversario del colpo di Stato. Alla cerimonia sono attesi anche i presidenti della Colombia, Gustavo Petro, della Bolivia, Luis Arce, dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, e il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha invece cancellato il viaggio per il prolungarsi dell'agenda di impegni a Nuova Dehli, in occasione del vertice dei leader del G20. Per Lopez Obrador, arrivato dalla Colombia, si tratta del primo viaggio in Sud America nel suo mandato da presidente, giunto al quinto di sei anni. Le uniche altre trasferte sono state sempre nel continente, negli Stati Uniti, e in occasione di un tour in America Centrale, comprendente Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize e Cuba. (segue) (Abu)