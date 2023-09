Messico-Cile: Lopez Obrador, Allende il dirigente straniero che ho ammirato di più (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arrivare a Santiago del Cile, "Amlo" ha deciso di non sorvolare lo spazio aereo del Perù, Paese il cui governo lo ha dichiarato persona "non grata" per alcune dichiarazioni giudicate "ingerenze". "Lo dico da subito, in modo che non ci siano polemiche posticce. Siccome è noto che non abbiamo buone relazioni con il governo del Perù, non chiederemo il permesso per solcare lo spazio aereo", aveva spiegato il capo dello Stato in una conferenza stampa alla vigilia della partenza. "Impiegheremo più tempo, un'ora in più per fare il giro", ha aggiunto il presidente, il cui governo ritiene illegittime le procedure con cui Dina Boluarte è divenuta presidente del Perù, a scapito di Pedro Castillo. Una postura ripetuta in più occasioni, che ha portato il parlamento di Lima a decretare il presidente messicano "persona non grata". Non "chiediamo lo spazio aereo perché non vogliamo che il nostro Paese sia coinvolto in uno scandalo, e che ce lo neghino. È meglio agire in modo precauzionale, non ci mettiamo nei guai con nessuno e non mettiamo neanche in difficoltà le autorità del Perù". (segue) (Abu)