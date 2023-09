Messico-Cile: Lopez Obrador, Allende il dirigente straniero che ho ammirato di più (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricorrenza del golpe occupa da giorni l'agenda del Paese. Domenica sera, centinaia di donne vestite di nero si sono radunate di fronte al palazzo presidenziale de La Moneda con una candela in mano scandendo all'unisono le parole "Nunca mas" (mai più). Il giorno precedente altre centinaia di persone hanno manifestato nello stesso luogo per rivendicare la loro vicinanza politica alla figura del dittatore Pinochet. “Cinquant’anni dopo il Cile di nuovo contro il comunismo”, si leggeva su alcuni dei cartelli portati dai manifestanti. Nei giorni scorsi il presidente Boric ha dichiarato in un'intervista che avrebbe voluto che la commemorazione fosse "un momento di consenso nazionale sul valore della democrazia e sul rispetto illimitato dei diritti umani", ma che "purtroppo, per ragioni diverse hanno prevalso divergenze politiche” e “diverse interpretazioni storiche”. (segue) (Abu)