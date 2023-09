Messico-Cile: Lopez Obrador, Allende il dirigente straniero che ho ammirato di più (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le divisioni, Boric ha firmato un decreto dall’importante significato simbolico: un inedito piano di ricerca delle persone scomparse durante la dittatura di Pinochet che, per la prima volta, affida allo Stato la responsabilità di ricercare i desaparecidos. "L'obiettivo del piano è fare in modo che non siano i familiari a indagare, ma che si possano mettere tutte le capacità dello Stato al servizio della guarigione delle ferite", ha spiegato il capo dello Stato. Secondo dati ufficiali più di 3.200 cileni sono morti per mano degli agenti dello Stato, di cui 1.469 vittime di sparizioni forzate. Dopo decenni di ricerche, sono stati ritrovati e identificati i resti di solo 307 persone. (Abu)