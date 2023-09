Scuola: in Sardegna 180mila studenti sardi rientrano in aula, ancora troppi vuoti fra i docenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo al via – spiega Carla Puligheddu, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - tra nodi epocali e campanelle stonate. Ancora una volta mi chiedo se il benessere dei bambini a scuola è considerato un investimento per il futuro della società sarda oppure rappresenta il solito costo da sostenere tra le pieghe dei bilanci”. Carla Puligheddu definisce il caso della scuola primaria di via Stoccolma a Cagliari l’emblema di una mancata preliminare programmazione degli interventi e successivamente una intempestiva azione compensativa verso quei 200 bambini e bambine che si apprestavano a rientrare a scuola. Ciò che appare sono una serie di interventi sommari e scomposti, estemporanei e creativi, come l’idea della scuola in tenda. A fronte di un intervento edile di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio, non completato in tempo utile, le Istituzioni coinvolte hanno agito adottando un approccio frettoloso e imponderato, culminato con una risoluzione che, anche se involontaria, sembra aver confuso i bisogni dei bambini con gli interessi degli adulti. Esecuzioni tardive, forse, inciampi in corso d’opera, anche. Eventi prevedibili che in un cantiere sono da mettere in conto, purché il conto finale non lo paghino i bambini”. Ai dirigenti Scolastici e ai docenti la Garante invia la totale comprensione verso i disagi che ogni giorno sono chiamati ad affrontare: “Dialogate pacificamente con le amministrazioni e con i genitori degli alunni. Non lasciate che dalla scuola trasudi tristezza e precarietà”. (Rsc)