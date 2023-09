Sicurezza: Salvini, su 30 all’ora serve buon senso, no autovelox per fare cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Nel nuovo codice della strada norme per l’uso dei monopattini e degli autovelox, mentre per l’uso dei limiti a 30 all’ora in città “occorre buon senso”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa sulla conclusione dell’iniziativa “On the road” sulla sicurezza stradale. “Il limite di 30 allora, ha spiegato il ministro, “ha senso dove ci sono posti sensibili e pericolosi, dire che in città si va per tutti a 30 all'ora non ha senso di nessun tipo, quindi occorre buon senso”. Salvini ha poi ricordato anche “il tema degli autovelox, piazzare gli autovelox fuori da un ospedale, dove ci sono tanti incidenti o in prossimità di una scuola, ha un senso”. Metterli “a caso per fare cassa non ha senso, quindi metteremo una norma che regolamenta anche l'utilizzo degli autovelox”. Un tema affrontato dal vice premier ha riguardato anche l’uso dei monopattini: rispondendo a chi gli ha fatto notare che a Parigi hanno vietato i monopattini elettrici dopo un referendum, Salvini ha sottolineato che “la democrazia trionfa sempre, io non li vieto perché sono un liberale, ma semplicemente metto il limite di velocità, il divieto di uscire dai centri urbani, casco, targa e assicurazione, perché anche il monopattino che viene truccato e va a 60 all'ora in tangenziale è un rischio per sé e per gli altri”. (Rem)