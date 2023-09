Spagna: Commissione Ue, economia crescerà del 2,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola crescerà del 2,2 per cento quest'anno e dell'1,9 per cento nel 2024. È quanto si legge nelle previsioni economiche estive presentate oggi dalla Commissione europea. Bruxelles prospetta per la Spagna uno scenario migliore di quello previsto dallo stesso governo, che alla fine dello scorso anno prevedeva una crescita economica del 2,1 per cento. La Commissione ha giustificato questo aumento (+0,3 per cento) con un "effetto di trascinamento" dal 2022 più forte del previsto e con la "solida performance" della prima metà del 2023. In questo senso, il rapporto avverte che l'espansione economica dovrebbe essere più moderata nella seconda metà dell'anno a causa del venir meno dello slancio del settore turistico, di un'attività economica più debole, dell'impatto degli aumenti dei tassi di interesse e dell'indebolimento del mercato del lavoro. (Spm)