Edilizia: Gdf Ferrara, sequestrati crediti bonus facciate per 3,3 milioni di euro (2)

- La regia della truffa è da attribuire ad uno studio professionale del trevigiano che per ragioni collegate allo svolgimento di pratiche di natura tributaria era venuto in possesso dei dati anagrafici di diverse persone. Sfruttando le generalità di 37 persone residenti nelle province di Treviso, Padova e Vicenza, lo studio ha inviato a loro insaputa le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti d’imposta connessi a lavori di rifacimento delle facciate di edifici. Le attestazioni inviate erano ovviamente false e dovevano servire unicamente a creare il credito d’imposta per poi monetizzare i proventi dell’attività illecita attraverso la vendita degli stessi agli Istituti bancari interessati, con l’opzione dello sconto in fattura. Con tale stratagemma sono stati generati a favore dell’impresa novarese crediti di imposta fittizi per oltre sette milioni di euro. Per portare a compimento il piano criminale ideato, la società di Novara, vista l’entità dei crediti vantati e per evitare il possibile blocco degli stessi, sia da parte dell’Agenzia delle entrate e sia dalle banche, provvedeva a cederli a numerose imprese compiacenti con sede nelle province di Ferrara, Bologna, Padova, Mantova, Trieste, Verona e Venezia. Queste, una volta ricevuti i crediti nei propri cassetti fiscali, ne hanno monetizzato a stretto giro una parte, vendendoli a diverse filiali di un istituto bancario, per poi trasferire all’estero le somme incassate. Ma la rapida e sinergica azione di contrasto messa in atto dalla locale procura della Repubblica e dagli investigatori della Guardia di finanza di Ferrara ha permesso di bloccare la somma di 3,3 milioni di euro della quale si erano ingiustamente appropriate le due società bolognesi e la società ferrarese coinvolte nella truffa. L’operazione si inquadra nelle linee strategiche del Corpo per il contrasto alle frodi ai danni dello Stato, finalizzate ad intercettare gli illeciti di natura economica e finanziaria che nascono dalla fittizia circolazione di crediti d’imposta e dal conseguente riciclaggio dei profitti ottenuti. (Com)